Przy użyciu aplikacji iTop Easy Desktop utrzymamy porządek na pulpicie systemowym.

Możemy w prosty sposób zarządzać ikonami, plikami oraz folderami a także automatycznie organizować całą zawartość na pulpicie systemu Windows.

iTop Easy Desktop pozwoli nam przejąć kontrolę nad elementami pulpitu Windows i szybko przywrócić na nim porządek, poprzez pogrupowanie plików (w tym zalegające zdjęcia czy dokumenty), ikon czy innych utworzonych skrótów.

Ponadto program umożliwia szybkie wyszukiwanie i uruchamianie plików oraz usprawni błyskawiczny dostęp do programów oraz wybranych plików.

W programie znajdziemy również przydatną funkcję do ukrywania całej zawartości pulpitu. Przydatne w sytuacji kiedy musimy wykonać zrzuty ekranowe lub udostępnić ekran w czasie wideorozmowy.

iTop Easy Desktop zapewnia bezpośredni dostęp do dowolnego folderu na komputerze. To jak tak zwany mini Eksplorator plików. Na przykład umieszcza cały katalog folderu na pulpicie. W przeciwieństwie do zwykłych niestandardowych skrzynek, możesz otworzyć określony folder na pulpicie i uzyskać bezpośredni dostęp do plików w tym folderze. Zapobiega zaśmiecaniu pulpitu plikami.