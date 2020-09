Yale jest niewielkich rozmiarów narzędziem do monitorowania parametrów procesora, dysku twardego oraz połączenia sieciowego. Program minimalizuje się do zasobnika systemowego, skąd też uzyskamy dostęp do poszczególnych informacji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego ikonę. To właśnie w tym miejscu poznamy aktualne obciążenie CPU, użycie HDD czy obciążenie sieci.

Wszystkie statystyki aktualizowanie są w czasie rzeczywistym. Po wybraniu jednego z posiadanych adapterów sieciowych wyświetlane są znacznie bardziej szczegółowe dane podzielone na kategorie TCP, UDP, HTTP, FTP, UpnP itd.