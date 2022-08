Twinkle Tray to niewielki dodatek do naszego systemu operacyjnego, który pozwala wygodnie zarządzać poziomami jasności dla każdego podłączonego monitora do komputera.

Twinkle Tray ukrywa się w zasobniku systemowym, w którym możemy uzyskać błyskawiczny dostęp do kontrolowania poziomów jasności naszego ekranu monitora. Suwaki jasności mogą regulować jeden lub wszystkie wyświetlacze jednocześnie.

Twinkle Tray automatycznie dostosuje wygląd i styl do posiadanej wersji systemu Windows. Dostępne są dodatkowe opcje wyboru stylu i motywu wersji systemu Windows.

Jest w pełni kompatybilny z niemal każdym laptopem i monitorem obsługującym DDC/CI.

W programie możemy kontrolować funkcje DDC/CI, takie jak kontrast, głośność i stan zasilania. Ponadto obsługuje regulację jasności według pory dnia lub w stanie bezczynności, a także normalizuje podświetlnie na różnych monitorach.