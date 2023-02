Start Everywhere to oprogramowanie zmieniające menu startowe w Windowsie. Oferuje kilka unikalnych rozwiązań umożliwiających uruchamianie aplikacji zainstalowanych na komputerze i szybki dostęp do dokumentów. Wygląd, działanie i zarządzanie Start Everywhere można swobodnie dostosować według własnych potrzeb.

Umieszcza długie listy w kolejności alfabetycznej, a także umożliwia sortowanie ich według daty. Może być wyświetlany w dowolnym miejscu na ekranie, nawet w środowisku z wieloma monitorami.

Oprócz konwencjonalnego dostępu opartego na kliknięciach, oprogramowanie jest również dostępny za pomocą aktywnych narożników i skrótów klawiszowych.

Aby wyrównać lewy pasek zadań w systemie Windows należy wejść w Ustawienia - Personalizacja - Pasek zadań - Zachowanie paska zadań i wybrać opcję Wyrównanie paska zadań a na koniec Uruchomić ponownie aplikację