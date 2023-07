ScreenBlur jest niewielką aplikacją pozwalającą na szybkie ukrycie zawartości wyświetlanej na ekranie. Za jej pomocą zablokujemy ekran, ukryjemy aktywne okna, ikony, gadżety, taskbar.

Istnieje także możliwość sterowania za pomocą skrótów klawiszowych, ustawienia opcji auto-lock czy personalizowania ekrany blokowania. Program znacznie poprawi naszą prywatność i nie dopuści do tego, by inni użytkownicy mieli dostęp do naszych danych.