DeskScapes to nowoczesna aplikacja przeznaczona do zarządzania tapetami na pulpicie. Oferuje pełną kontrolę nad tapetami pulpitu. Użytkownicy mogą stworzyć pokaz slajdów na ekranie monitora. Ustalić zmianę tapety o określonym czasie, a także umieścić na pulpicie zdjęcia statyczne lub animowane.

Korzystając z tego oprogramowania możemy też modyfikować wyświetlane tapety, stosując specjalne filtry i efekty specjalne – efekt czarno-biały, animowany śnieg, rozmycie, wyostrzanie czy dodawanie efektu płótna. Znajdziemy w nim około 40 różnych efektów. Do korzystania z animowanych plików – obsługuje formaty WMV i MPEG.

DeskScapes posiada też wbudowaną opcję, która pozwala na zamieszczanie i dostosowywanie tapety statycznej lub animowanej do wielu monitorów jednocześnie podłączonych do komputera. Oprócz tego użytkownicy mogą też dowolnie dopasowywać tapetę do ekranu monitora – wypośrodkowywać ją, rozciągać, a nawet modyfikować barwy i nasycenia tła pulpitu.

Uwaga!

DeskScapes pozwala na 30 dni darmowego użytkowania.