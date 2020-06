8GadgetPack to bezpłatny zestaw najpopularniejszych gadżetów na pulpit systemowy, stworzony z myślą o systemie Windows 8. Wszystkie gadżety są dostępne za darmo i przeznaczone są do różnych celów. Znajdziemy m.in. gadżety do monitorowania pracy podzespołów, sprawdzania pogody i poczty elektronicznej, odtwarzania stacji radiowych, tworzenia notatek, zarządzanie energią itd.

Po zainstalowaniu zestawu gadżetów, otrzymamy specjalny pasek po prawej stronie pulpitu, w którym możemy kolekcjonować własne gadżety i nimi zarządzać. Oprócz tego możemy też zarządzać gadżetami wybierając opcję „Gadżety” z menu kontekstowego - naciskając prawym przyciskiem myszki na pulpicie. W opcjach konfiguracyjnych programu, możemy przeglądać, wyszukiwać i ręcznie dodawać gadżety na pulpit systemowy. Każdy gadżet posiada własny opis, dzięki temu będziemy wiedzieć do czego służy.

Według producenta, w zestawie znajdziemy około 50 różnych gadżetów, a wśród nich – 7 Sidebar, All CPU Meter, Calendar, Clock, DriveInfo, Drives Meter, Google Mail, Feed headlines, Drives Monitor, GPU Meter, CPU Meter, Currency, App Launcher, Agenda, HUD Time, MiniRadio, Multi Meter, My Weather, Network Meter, Picture Puzzle, Ping Monitor, POP3 Mail Checker, Power Status, Recycle Bin, Reminder, Schowek, Slide Show, Sticky Notes, Stream Portal, Top Five, Top Process Monitor, Unit Converter, Weather, Weather Center i Volume Control.