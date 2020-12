Opis Przelewy 2019

Program przelewy to łatwy w obsłudze tani i wszechstronny program do przygotowania przelewów oraz wpłat bankowych, przelewów do ZUS i US.



Program umożliwia:

- wystawianie i wydruk przelewów i wpłat bankowych,

- wystawianie i wydruk przelewów do ZUS,

- wystawianie i wydruk przelewów do Urzędów Skarbowych,

- drukowanie przelewów na czystych kartkach w kolorze czerwonym,

- nadruk na formularzach 2 i 4 odcinkowych,

- ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie przelewów wg nazwy instytucji, dacie wystawienia itp.

- informowanie użytkownika o przelewach przeterminowanych.



Wzory przelewów są zgodne z obowiązującymi przepisami i PN.



Uwaga!

Wersja 30-dniowa.