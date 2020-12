PITy to niezawodny i sprawdzony program do rozliczania PIT-ów. Z programu może skorzystać praktycznie każdy podatnik, rozlicza on bowiem najważniejsze formularze PIT wraz z załącznikami.



Najważniejsze zalety programu to: intuicyjny kreator rozliczania PITów, który oblicza za Ciebie należny podatek, obsługa formularzy PIT 28, 36, 36L, 37, 38 wraz z wymaganymi załącznikami, ekomendacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, możliwość obsługi kilku podatników, zapisu i odczytu kont w dowolnym momencie, lista wszystkich Urzędów Skarbowych w Polsce.