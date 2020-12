Program PIT-Y jest całkowicie bezpłatnym, profesjonalnym narzędziem do rozliczania i składania zeznań podatkowych PIT. Dzięki niemu rozliczycie Państwo dowolny druk, taki jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39 wraz z załącznikami. Nie musisz już chodzić po urzędach, szukać w Internecie – dzięki bogatej bazie druków masz wszystkie niezbędne dokumenty pod ręką. I nie musisz obawiać się błędów! Wszelkie pomyłki możesz na bieżąco korygować w trakcie wypełniania druku.



Wśród zalet naszego programy PIT-Y 2021 należy wymienić przede wszystkim cechy takie jak:

◦ program jest całkowicie bezpłatny

◦ jest zarówno w wersji instalacyjnej lub na naszej stronie jako formularz online

◦ pracuje na większości komputerów z systemem Windows z dostępem do Internetu

◦ posiada nowoczesny, rozbudowany interfejs, intuicyjny i prosty w obsłudze

◦ system pomocy prowadzi użytkownika przez cały proces wypełniania druku PIT

◦ program umożliwia przesyłanie wypełnionych druków PIT wprost do Urzędu Skarbowego ◦ bezpłatna aktualizacja dostępna jest dla użytkowników programu przez cały 2021 rok

◦ wsparcie techniczne przez internet (e-mail) oraz pod numerem telefonu

◦ dane zawarte na druku PIT są całkowicie bezpieczne