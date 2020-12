to darmowy program, za pomocą którego poprawnie i szybko rozliczysz swój PIT. Program obsługuje każdy rodzaj PIT-u; PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z potrzebnymi załącznikami.

W rocznych rozliczeniach PIT z pewnością pomoże darmowy program do PIT pitax.pl. Poznaj zalety oraz funkcjonalności programu.

Obsługa wszystkich PIT-ów

Program pitax.pl wypełnia i rozlicza wszystkie PIT-y roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, wraz z załącznikami: PIT-O, PIT-D, PIT-M, PIT-ZG, PIT-B, PIT-28/A i PIT-28/B.

Użytkownik nie musi mieć wiedzy podatkowej,jaki formularz PIT powinien wypełnić, czy też jak rozliczyć PIT, ponieważ kreator dobiera odpowiedni formularz oraz załącznik na podstawie udzielanych przez podatnika odpowiedzi.

Konto użytkownika

Dzięki koncie użytkownika podatnik ma dostęp do swojego zeznania w każdej chwili. Po zalogowaniu się, wypełnianie PIT-u można przerwać w każdym momencie i wrócić do niego w dowolnym czasie - program zapamiętuje wpisane dane. Dodatkowo, na koncie użytkownika można znaleźć wszystkie wypełnianie przez siebie PIT-y, które - jeśli nie zostały wysłane do urzędu lub wydrukowane - można edytować. Z konta użytkownika można również rozliczyć..PIT-y dla całej swojej rodziny, sąsiadów i znajomych.