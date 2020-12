PITY 2020 xls

Program do zeznań podatkowych za 2020 r. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 Zawiera wszystkie typy zeznań z załącznikami, broszury informacyjne i teksty ustaw. Wysyła zeznania internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.

Zawiera

- wykazy urzędów skarbowych, państw, województw, powiatów i gmin

- import danych z zeznania za poprzedni rok

- sprawdzanie poprawności NIP, PESEL, REGON i dat

- generowanie daty urodzenia z wpisanego numeru PESEL

- sprawdzanie poprawności wypełnienia zeznania przed zapisem do XML

- zapis zeznania do pliku XML i wysyłka internetem

- wydruk dwustronny druków wielostronicowych (na drukarce z dupleksem)

- drukowanie kompletnego zeznania z wypełnionymi załącznikami, również z kopią

- podręczny kalkulator Ctrl+k wstawiający wynik bezpośrednio do pola

- dodatkowe pola na składki społeczne i zdrowotne

- ulga na dzieci wypełniana w całości automatycznie

- wyróżnienie na żółto pól wypełnianych automatycznie

- przenoszenie danych z załączników do zeznania

- dostęp do broszur informacyjnych i ustaw podatkowych

Pełna współpraca zeznań w Excelu z zeznaniami w pdf Ministerstwa Finansów łączy wygodę pracy z arkuszem

z Kreatorem wysyłki internetem i zapewnia 100 procentową weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych.