WinX DVD Ripper Platinum to rozbudowane narzędzie do zgrywania całych zawartości płyt DVD. Przy użyciu tego programu, możemy zgrać dowolne dane znajdujące się na krążku, w tym m.in.; materiały wideo do formatu AVI, MP4, MPEG, WMV, FLC czy 3GP.



Program może być również użyteczny do konwertowania zawartości płyt (włącznie z tymi zaszyfrowanymi) do innych formatów obsługiwanych przez urządzenia przenośne typu iPhone, iPad, iPod, Apple TV, HTC czy Galaxy Tab. Aplikacja charakteryzuje się nowoczesnym interfejsem oraz zaawansowanym mechanizmem do zgrywania danych z płyt DVD, który został wyposażony w najnowocześniejsza technologię obsługująca wielordzeniowe procesory (do 8 rdzeni) oraz tryb Hyper-Threading.



Obsługa programu jest niezwykle prosta. Wystarczy włożyć odpowiedni krążek do napędu, wybrać odpowiedni format i nacisnąć przycisk odpowiadający za rozpoczęcie procesu zgrywania danych z płyt DVD. WinX DVD Ripper Platinum umożliwia też zmianę parametrów podczas ustawiania formatu. Użytkownik może wybrać format kodeku, wideo oraz audio, ustawić próbkowanie dźwięku, rozdzielczość obrazu, a także może wymusić tryb V Sync i Safe Mode.