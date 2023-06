FairStars CD Ripper to darmowy i potężny program do zgrywania muzyki z płyt CD na dysk twardy komputera. Aplikacja oferuje możliwość zgrywania całych ścieżek dźwiękowych z dowolnych krążków oraz posiada funkcje do normalizowania dźwięku, czyli ustanawiania odpowiedniego poziomu głośności.



Program pozwala na zgrywanie utworów muzycznych z audio CD w locie. Oprócz tego obsługuje internetową bazę danych CDDB, dzięki czemu otrzymamy niezbędne informacje o każdym pliku dźwiękowym i albumie muzycznym. W dodatku wspiera niemal każdą nagrywarkę i napęd optyczny CD i DVD, a także zawiera przydatny edytor do modyfikowania tagów ID3. Charakteryzuje się również wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym oraz łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika.



Posiada też dostęp do freedb (the Internet Compact Disc Database), za pomocą którego otrzymamy informacje o wszystkich płytach znajdujących się w napędzie optycznym. Podczas zgrywania utworów z krążków, możemy ustawić prędkość zgrywania, format zapisu i folder docelowy. Program FairStars CD Ripper obsługuje następujące formaty WMA, MP3, OGG, VQF, FLAC, APE i WAV.