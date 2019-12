Opis AnyMP4 Blu-ray Ripper 7.2.38

AnyMP4 Blu-ray Ripper to oprogramowanie do ripowania płyt blu-ray oraz 3D blu-ray do formatu MP4, MOV, M4V, MPEG, MKV, VOB, AVI, WMV, FLV, ASF, SWF, RMVB i WebM. Wyróżnia się wbudowanym edytorem i dodatkowymi funkcjami do edycji i modyfikacji parametrów zgrywanych materiałów wideo z Blu-Ray.