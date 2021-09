All Free DVD Ripper to w pełni darmowe narzędzie przeznaczone do zgrywania płyt DVD. Aplikacja pozwala na zapisanie filmów między innymi w formatach takich jak: *.AVI, *.MP4, *.FLV. Dodatkowo program pozwala na zrippowanie samej ścieżki dźwiękowej i zapisanie jej do postaci pliki MP3. Aplikacja posiada funkcje umożliwiające konwersję filmu do formatów obsługiwanych przez takie urządzenia jak: iPod, iPhone, PSP.

Program charakteryzuje mała ilość opcji konfiguracyjnych. Do dyspozycji użytkownik otrzymuje zestaw gotowych szablonów ustawień. Obsługa ogranicza się do wskazania zakresu rozdziałów, napisów, ścieżki dźwiękowej, formatu docelowego oraz lokalizacji zapisu na dysku.