Aiseesoft DVD Ripper to potężne oprogramowanie przeznaczone do rippowania płyt DVD. Obsługa programu jest banalnie łatwa. Wystarczy zamontować płytę w napędzie, następnie wykonać odpowiednie czynności podczas modyfikacji filmu, a na końcu całego procesu zgrywania zawartości płyt, wybieramy odpowiedni format wyjściowy i konwertujemy materiały wideo.

Program pozwala przetwarzać filmy DVD do formatu standardowego AVI, MP4, WMV, MKV, a także do formatu obrazu w wysokiej jakości HD czyli HD H.264, HD MPG, HD MPEG-4, HD MOV, HD ASF i wiele innych. Aiseesoft DVD Ripper konwertuje filmy 10-krotnie szybciej niż konkurencyjne aplikacje i to bez utraty jakości obrazu oraz dźwięku.

Aiseesoft DVD Ripper przetwarza też filmy 3D, a także bez większych problemów radzi sobie z edycją każdego materiału wideo za pomocą wbudowanego edytora. Umożliwia on łączenie i dzielenie fragmentów filmu na części czy poprawianie jakości wyświetlanego obrazu. Aiseesoft DVD Ripper obsługuje ogromną ilość formatów obsługiwanych przez komputer czy inne urządzenia multimedialne oraz przenośne. Warto też wspomnieć o możliwości konwersji filmu DVD na 3D. W tym celu wymagane jest posiadanie wersji programu Platinum. Podczas przetwarzania formatu DVD na 3D, możemy ustawić odpowiedni tryb 3D czyli Side By Side, Top and Bottom czy Anaglyph 3D.

Uwaga:

Wersja próbna programu nie posiada żadnych ograniczeń czasowych. Natomiast posiada inne ograniczenie umożliwiające przekonwertowanie maksymalnie 5-minutowego materiału wideo.