Maxthon Browser to nowoczesna i bardzo wygodna przeglądarka internetowa bazująca na Chromium.

Na szczególną uwagę zasługuje wbudowana technologia chmury, za pomocą której użytkownicy mogą synchronizować swoje konto (ustawienia, historia, zakładki, ulubione itp.), przesyłać adresy URL, zdjęcia, strony internetowe i dowolne teksty pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi (Windows, Mac) i urządzeniami przenośnymi wyposażonymi w system iOS lub Android. To nie wszystko! Maxthon Browser umożliwia również pobieranie plików w różnych formatach i następnie przesyłanie ich do wirtualnego dysku „My Cloud”, w którym możemy tworzyć własną kopie zapasową danych (na każdym urządzeniu). Warto dodać, że na obecną chwilę możemy korzystać z wirtualnych dysków o pojemności do 10GB.

Maxthon Browser korzysta z zoptymalizowanego silnika webowego, który uruchamia strony i aplikacje webowe szybciej niż jakiekolwiek inne przeglądarki internetowe. Usprawnia kontrolę nad kontem użytkownika i pozwala w wygodny sposób zarządzać swoimi plikami i innymi danymi pomiędzy różnymi platformami i urządzeniami (smartfony, iPad, iPhone).

Oprócz tego posiada specjalne tryby - Reader Mode, Night Mode, usprawniające przeglądanie stron i czytanie treści w internecie. Z ich pomocą możemy dostosować wielkość wyświetlanej czcionki, a nawet ustawić odpowiedni poziom jasności ekranu. Tryb nocny może okazać się niezwykle przydatny podczas czytania zawartości stron przy słabym oświetleniu stanowiska komputerowego.