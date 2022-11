AXplorer to prywatna, szybka i bezpieczna przeglądarka internetowa z wbudowaną darmową serwerem VPN.

Przeglądarka oferuje bezpłatną sieć VPN, która pomoże uniknąć śledzenia podczas przeglądania stron internetowych oraz zwiększy prywatność użytkownika.

AXplorer jest rozpowszechniany z wbudowanym portfelem kryptograficznym do wysyłania i odbierania AXIA Coin. Technologia UBDI zostanie z czasem zintegrowana z AXplorer, umożliwiając nam zapisanie się do puli udostępniania danych i odzyskanie kontroli nad własnymi danymi.

AXplorer generuje codziennie nagrody AXIA Coin, korzystając z podstawowych funkcji, takich jak ustawianie AXplorer jako domyślnej przeglądarki lub odwiedzanie ulubionych witryn.

To co wyróżnia przeglądarkę AXplorer to codzienne nagrody, bezpieczne ustawienia domyślne, wbudowany VPN, ochrona danych czy wbudowany portfel kryptograficzny i kompatybilny ekosystem AXIA.

Przeglądarka AXplorer stworzona została z myślą o użytkownikach, poszukujących wygody podczas przeglądania stron, a także bezpieczeństwa danych.