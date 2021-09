XnView to bardzo dobra przeglądarka plików graficznych. Podstawowa zaleta programu to ilość obsługiwanych formatów, a jest ich blisko 400. To jednak nie wszystko, przeglądarka doskonale nadaje się do konwersji grafiki pomiędzy różnymi formatami. Umożliwia konwersje pomiędzy pięćdziesięcioma formatami.

Jak każda przeglądarka grafiki posiada dodatkowe opcje pozwalające na podstawową obróbkę zdjęć, np. Zmiana wielkości obrazka, kontrast, tworzenie animowanych gifów, łączenie efektów, dołączanie filtrów, itd.

XnView dostępny jest do pobrania w trzech wersjach - minimalna, standardowa i rozszerzona (Extended). Wersja Extended wyposażona została we wszystkie przydatne i niezbędne wtyczki i pluginy oraz inne narzędzia typu Media Detector czy NConvert. Wersja podstawowa posiada wsparcie dla wszystkich języków obcych oraz dodatkowych narzędzi photomasque, paint i xmp. Natomiast w wersji minimalnej znajdziemy tylko i wyłącznie sam instalator program bez żadnych wtyczek i rozszerzeń.