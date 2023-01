ViewNX 2 to zintegrowane oprogramowanie do przeglądania i edytowania zdjęć oraz filmów. ViewNX 2 zawiera program Nikon Transfer 2 służący do przesyłania zdjęć z aparatu do komputera. Współpracuje też bardziej efektywnie z serwisem NIKON IMAGE SPACE firmy Nikon, w którym można przechowywać i udostępniać zdjęcia.

Oprogramowanie wspiera wszystkie lustrzanki cyfrowe firmy Nikon, aparaty Nikon 1 i wszystkie aparaty COOLPIX z interfejsem USB. Obsługiwanych jest wiele typów plików graficznych jak JPEG (zgodne z Exif 2.2–2.3), MPO (3D) i TIFF, RAW (NEF, NRW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) oraz filmy w formatach MOV, AVI, MPEG1 i WMV zapisane przy użyciu oprogramowania firmy Nikon.