RawTherapee to narzędzie przeznaczone do przeglądania oraz edycję plików graficznych w tym formacie RAW. Aplikacja pozwala zmienić ekspozycję, kolory, ostrość czy też szumy. Edycja odbywa się w sposób niedestruktywny, a to oznacza, że w dowolnym momencie można powrócić do pierwotnego stanu zdjęcia.



Specjalne algorytmy programu redukują artefakty, które powstają w procesie konwertowania obrazu. Gotowe ustawienia można zapisać do przyszłego wykorzystania. RawTherapee pozwala również na masową konwersję obrazów. Aplikacja robi użytek z wielu rdzeni procesora, przyspieszając cały proces.



Wśród obsługiwanych modeli aparatów znajdują się:

· Adobe Digital Negative (DNG)

· Canon PowerShot G3, G5, G6, S30, S40, S45, S50, S60, S70, Pro1, S2 IS, S3 IS, A610, A620, A630, A640 A710 IS

· Canon EOS D30, D60, 10D, 20D, 30D, 5D, 300D (Digital Rebel), 350D (Digital Rebel XT), 400D (Digital Rebel XTi), 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1Ds Mark II

· Casio QV-2000UX, QV-3000EX, QV-3500EX, QV-4000, QV-5700, QV-R51, QV-R61, EX-S100, EX-Z4, EX-Z50, EX-Z55, Exlim Pro 505/600/700

· Kodak DC20, DC25, DC40, DC50, DC120, DCS315C, DCS330C, DCS420, DCS460, DCS460A, DCS520C, DCS560C, DCS620C, DCS620X, DCS660C, DCS660M, DCS720X, DCS760C, DCS760M, EOSDCS1, EOSDCS3B, NC2000F, PB645C, PB645H,PB645M, DCS Pro 14n, DCS Pro 14nx, DCS Pro SLR/c, DCS Pro SLR/n, P850, P880

· Minolta RD175, DiMAGE 5, 7, 7i, 7Hi, A1, A2, A200, G400, G500, G530, G600, Z2, Dynax/Maxxum 5D, Dynax/Maxxum 7D

· Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2Hs, D2X, D40, D40X, D50, D70, D70s, D80, D100, D200, E2100, E3700, E5400, E8400, E8700, E8800

· Olympus C3030Z, C5050Z, C5060WZ, C7070WZ, C70Z, C7000Z, C740UZ, C770UZ, C8080WZ, E-1, E-10, E-20, E-300, E-330, E-400, E-410, E-500, E-510, SP310, SP320, SP350, SP500UZ, SP510UZ SP550UZ

· Panasonic DMC FZ8, FZ30, FZ50, L1, LC1, LX1, LX2

· Pentax *ist D, DL, DL2, DS, DS2, K100D, K10D

· Sony DSC-R1, DSC-V3, DSLR-A100

· Samsung GX-1S, GX-10

· Fuji FinePix E550, E900, F700, F710, F800, F810, S2Pro, S3Pro, S5Pro, S20Pro, S5000, S5100/S5500, S5200/S5600, S6000fd, S7000, S9000/S9500

· Some Sinar, Phase One, Leaf, AVT



Uwaga:

Wersja 4.2.1 przeznaczona jest wyłącznie dla systemu 32-bitowego Windows XP