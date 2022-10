to przeglądarka DICOM-PACS przeznaczona dla obrazów medycznych. Oferuje komfortową obsługę, intuicyjny interfejs oraz szereg przydatnych narzędzi i funkcji do wygodnej analizy i przeglądania obrazów medycznych.

RadiAnt DICOM Viewer pozwoli nam przeglądać radiografię cyfrową, mammografię, tomografie komputerową, rezonans magnetnyczny czy ultrasonografię.

RadiAnt DICOM Viewer zapewnia następujące podstawowe narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów: Płynne powiększanie i przesuwanie, Ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu, Domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.), Obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie), Długość odcinka, Średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia, Wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba) oraz Narzędzie ołówka do rysowania odręcznego.