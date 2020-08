ICE Book Reader Professional to narzędzie do odczytywania e-booków. Wspierane są takie formaty jak RTF, HTML, DOC, TXT, PALM. Program dostępny jest w wersji, która nie wymaga instalacji, przez co może być przechowywany i uruchamiany np. z pendrive.

Pomimo to, że na pierwszy rzut oka interfejs może wydawać się skomplikowany, obsługa jest bardzo intuicyjna. Importowanie e-booków odbywa się zarówno poprzez wbudowaną przeglądarkę plików jak i ze schowka. Lista plików zawiera takie informacje o książkach jak tytuł, autor, kategoria, język, komentarz. Istnieje zatem możliwość sortowania naszych zbiorów według wybranych kryteriów.

ICE Book Reader umożliwia zaznaczanie i kopiowanie wybranych fragmentów tekstu, wychodzenie z trybu pełnoekranowego, ukrywanie paska z narzędziami. Nie zabrakło także wyszukiwarki plików oraz trybu głosowego i automatycznego przewijania.