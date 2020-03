System RAKSSQL dla Mikro Przedsiębiorstw został stworzony z myślą o potrzebach niedużego biznesu - małych firm i samodzielnych przedsiębiorców.



System RAKSSQL to program ergonomiczny i prosty w obsłudze. W intuicyjny sposób użytkownik poznaje i wykorzystuje pełny zakres jego możliwości. RAKSSQL pozwala na dostosowanie parametrów systemu, przeglądu danych, wydruku dokumentów i zestawień do indywidualnych wymagań użytkowników.



Rozpoczęcie pracy w systemie jest wyjątkowo szybkie i proste. Proces instalacji i wdrożenia systemu jest intuicyjny i nie wymaga specjalistycznych umiejętności, zaś czas potrzebny na naukę programu jest zredukowany do minimum. Dzięki opiece serwisowej i dostępnym szkoleniom wszelkie problemy są rozwiązywane szybko i profesjonalnie.



Optymalne rozwiązania:

RAKSSQL to nowoczesny system, dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W zależności od wymagań i możliwości, pozwala na optymalny wybór i najodpowiedniejszą konfigurację.



RAKSSQL to system w pełni zintegrowany, umożliwiający w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, bezproblemową, tanią i szybką rozbudowę.



RAKSSQL obsługuje drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych i inne urządzenia. Możliwość współpracy z arkuszem kalkulacyjnym i innymi programami znakomicie rozbudowuje możliwości systemu



RAKSSQL ułatwia współpracę w przypadku prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym. Wszystkie dokumenty handlowe, finansowe i magazynowe mogą zostać wysłane elektronicznie, zmniejszając koszty związane z obsługą przedsiębiorstwa



RAKSSQL automatyzuje obsługę sprzedaży, zamówień, zakupów. magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Wszystkie wprowadzone dokumenty: handlowe, finansowe i magazynowe, mogą zostać automatycznie zaksięgowane, w sposób odpowiedni do formy prowadzonej ewidencji.



RAKSSQL obsługuje wyliczanie wynagrodzeń, wspiera prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (program Płatnika) i urzędem skarbowym.



System RAKSSQL jest stabilny i bezpieczny. Specjalnie zaprojektowane funkcje umożliwiają prostą archiwizację danych oraz łatwą kontrolę nad użytkownikami i wykonanymi operacjami. Jedną z podstawowych cech systemu jest dbałość o wykonywanie archiwum bazy danych, które zabezpiecza nas przed utratą danych np. w przypadku uszkodzenia dysku twardego, na którym znajduje się baza danych. W większości systemów operacja taka wymaga przerwy w pracy i wylogowania wszystkich użytkowników. RAKSSQL umożliwia wykonywanie archiwum w dowolnym momencie bez konieczności przerw w pracy. Jednocześnie system zapewnia pełną kontrolę transakcji np. w przypadku awarii komputera dane dokumentu wracają do stanu pierwotnego sprzed modyfikacji i nie są zapisane częściowo.



Uwaga!

W przypadku pierwszej instalacji należy najpierw pobrać i zainstalować serwer bazy danych RAKSSQL-Serwer (~5MB) oraz aplikacje RAKS SQL-Klient.



Przed zainstalowaniem wersji testowej należy uzyskać klucz produktu, aby go otrzymać należy skontaktować się z producentem (Zadzwoń tel. 022 517 73 50 lub wyślij e-mail: [email protected]) . Wersja testowa działa przez 30 dni.