Niezbędnik Podatnika łączy w sobie wszystko, co niezbędne, aby prowadzić małą firmę. Program zawiera najważniejsze funkcje do obsługi małej, jednoosobowej firmy. Zawiera zestaw opcji absolutnie koniecznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To najtańszy tak kompleksowy program dostępny na rynku.

- Przelewy ogólne, podatkowe i ZUS.- Kasa i raport kasowy.- Faktury VAT, faktury unijne, rachunki. Paragony fiskalne.- Rejestr sprzedaży.- Kompleksowa prezentacja danych na głównej stronie programu.- Kursy walut z aktualizacją on-line.- Książka przychodów i rozchodów z wydrukiem deklaracji PIT-5 i PIT-5L.- Ryczałt ewidencjowany.- Rejestr VAT z wydrukiem deklaracji VAT-7.- Rejestr składek ZUS.