Asystent Korporacja to zaawansowany pakiet narzędzi do prowadzenia małej i średniej firmy. Zawiera w sobie większość modułów występujących w innych programach serii 2013. Najważniejsze z nich to: funkcjonalny system CRM do zarządzania relacjami z klientami, zintegrowany klient poczty e-mail, moduł sprzedaży, moduł przyjmowania zapytań ofertowych, generowania ofert, przyjmowania i realizowania zamówień, książka korespondencji itd. Program może być z powodzeniem użyty jako system ERP.

Dodatkowo Asystent Korporacja 2013 tak jak systemy ERP wyposażony został w wiele niezależnych modułów tj. serwis i reklamacje, rejestr umów, wyciągi bankowe i wiele więcej. Program pozwala na pracę w sieci. Obsługuje liczne drukarki fiskalne, drukarki etykiet, skanery i czytniki kodów kreskowych.

Najważniejsze możliwości programu ERP:

funkcjonalny system CRM do zarządzania relacjami z klientami i danymi kontaktowymi;

zintegrowany klient poczty e-mail pozwalający na pracę nie tylko z indywidualnymi kontami pocztowymi ale również ze wspólnymi skrzynkami;

moduł sprzedaży pozwalający na wystawianie faktur, paragonów, rachunków, generowanie raportów kasowych, raportów ze sprzedaży itp.;

moduł przyjmowania zapytań ofertowych, generowania ofert, przyjmowania i realizowania zamówień; elektroniczna książka korespondencji pozwalająca na gromadzenie, kontrolę i błyskawiczne wyszukiwanie w korespondencji;

moduł serwisu i reklamacji pozwalający na prowadzenie działu reklamacji w firmie; przyjmowanie produktów na serwis, nadawanie numerów RMA i numerów rewersu itp.;

narzędzie do tworzenia różnorodnych raportów i statystyk;

Program Asystent Korporacja umożliwia na pracę z wykorzystaniem wielu rodzajów baz danych. Może pracować na wewnętrznej bazie lokalnej, ale można go również podłączyć do bazy MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Firebird. Asystent Korporacja pomoże w zarządzaniu i działaniu każdej małej i średniej firmy. Umożliwia na pracę na jednym stanowisku komputerowym jak również w sieci lokalnej.