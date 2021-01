Asystent Koncern to system ERP wyposażony w wiele niezależnych modułów tj. system sprzedaży, magazynowy, serwisowy, różnego rodzaju rejestry, system HR do rekrutacji pracowników, projekty do realizacji i zarządzania dużymi zleceniami i wiele więcej.

Charakterystyczną cechą programu jest praca sieciowa oraz możliwość płynnej obsługi wielu milionów rekordów. Asystent Koncern to funkcjonalny system do budowania relacji z klientami oraz prowadzenia płynnej obsługi sekretariatu. Zawiera zintegrowany klient poczty e-mail pozwalający na pracę na wspólnych skrzynkach pocztowych czy system sprzedaży do wystawiania faktur oraz ich szybkiej wysyłki poprzez e-mail.

Program pozwala na tworzenie i przyjmowanie zapytań ofertowych, generowanie ofert dla klientów. Nie zabrakło także modułu serwisu i reklamacji pozwalającego na obsługę reklamacji w firmie.

System umożliwia pracę z wykorzystaniem wielu rodzajów baz danych. Może pracować z MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Firebird, MariaDB, SQLite.