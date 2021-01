Asystent Komis jest przeznaczony dla firm, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność Komisu, Lombardu itp. Oprogramowanie wraz ze swoimi funkcjonalnościami znacznie usprawnia działanie firmy. Najważniejszym modułem programu jest Magazyn. Jego możliwości to łatwe wyszukiwanie produktów, dodawanie opisów do produktów, definiowanie drzewiastych kategorii, obsługa szeregu dokumentów: przyjęcie PZ, wydanie WZ, przesunięcie MM i inne.,

Program pozwala na drukowanie sumarycznych zestawień zapasów i obrotów magazynowych. Pozwala także na zapisywania załączników do produktu, tworzenie galerii zdjęć dla danego produktu, definiowanie własnych pól dodatkowych, eksport i import danych itp. Następną funkcjonalnością jest moduł do tworzenia dokumentów kasowych oraz prowadzenia sprzedaży, fakturowania oraz prowadzenia i kontroli stanów magazynowych. Posiada wsparcie dla drukarek fiskalnych zgodnych z protokołami POSNET (thermal, temo), NOVITUS (Vivo), ELZAB, INNOVA, FAREX TOPAZ.

Umożliwia tworzenie różnorodnych dokumentów magazynowych, raportów sprzedaży itp. Posiada moduł zamówień pozwalający na obsługę zamówień od klientów. Program do wystawiania faktur obsługuje dowolną liczbę magazynów, kont bankowych. Do całości dochodzi zdefiniowana indywidualnie skrzynka pocztowa do kontaktu z dostawcami oraz klientami.

WYBRANE MOŻLIWOŚCI: