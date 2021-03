FreeCAD to darmowy i prosty w obsłudze program typu CAD, oparty na cechach parametrycznych i oferujący ogromne możliwości podczas projektowania obiektów zarówno dwuwymiarowych, jak i również trójwymiarowych.



FreeCAD to interesujące narzędzie dla początkujących architektów, dzięki tej aplikacji można dużo się nauczyć w projektowaniu CAD. Program pozwoli postawić pierwsze kroki w geometrii, kinematyce, dynamice, mechanice i fizyce. Projekty tworzone w programie mogą składać się z wielu elementów, a każdemu z nich można opisać strukturę aby poznać siły działające na poszczególne części w stymulatorze ruchu.



Modelowanie parametryczne umożliwia proste modyfikowanie swoich projektów, poprzez cofanie się do poprzednich wykonanych operacji (historii modelu) i dokonywania zmiany w poszczególnych parametrach tworzonego projektu.



W programie możemy szkicować rysunki 2D z ograniczona geometrią i następnie wykorzystywać te projekty graficzne jako podstawy do budowania innych obiektów. Zawiera wiele przydatnych komponentów do dostosowywania wymiarów czy wyodrębniania szczegółów projektu z modeli 3D.



Odczytuje formaty STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC i DAE.