TinyCAD to oprogramowanie stworzone do projektowania instalacji elektrycznych. Pomimo, że interfejs użytkownika swoją stylistyką znacząco odbiega od nowoczesnych trendów, oferuje intuicyjny dostęp do wszelkich najistotniejszych funkcji.

Okno główne mieści w sobie listy z narzędziami, symbolami mikrokontrolerów, złącz, półprzewodników czy baterii. Do dyspozycji użytkownika oddano również prostą wyszukiwarkę, która pozwala na sprawne odnalezienie danego symbolu. W tym celu wystarczy wpisać jego nazwę. Co ważne, użytkownik nie jest skazany jedynie na zasoby domyślnie dostępne z produktem, bowiem może importować bazy z zewnętrznych źródeł. Najważniejsze jest to, by były one zapisane w formatach TCLib, MDB oraz IDX.

TinyCAD posiada również wbudowany moduł sprawdzający projekt pod kątem błędów takich jak niepodłączone elementy, czy zdublowane połączenia. Narzędzie automatycznie wykonuje kopię zapasową projektu co kilka minut. Pliki z kopią zapisywane są w tym samym katalogu, co oryginał, jednak z rozszerzeniem BACKUP.