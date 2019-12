Qcad to profesjonalny program do projektowania wspomaganego komputerowo. W programie QCad można tworzyć precyzyjne dwuwymiarowe rysunki techniczne, takie jak plany budynków, wnętrz, rysunki części mechanicznych lub schematy.



Główne cechy programu to:

* Praca w dwóch wymiarach.

* Mnogość trybów rysowania linii, łuków, elips, podziału odcinków, stycznych i innych funkcji rysunkowych zgodnych ze standardami CAD-owskimi.

* DXF 2000 jako bazowy format zapisu rysunków, oferujący wymianę danych z programami takimi jak AutoCad.

* Wbudowane liczne czcionki CAD-owskie.

* Funkcje wymiarowania, kątów, tolerancji.

* Różnorodne wypełnienia i kreskowania obszarów.

* Pełna obsługa warstw i bloków.

* Rozszerzony zbiór trybów selekcji i modyfikacji (przesunięcia, rotacje, lustro, rozszerzanie, zwężanie...).

* Obsługa wielu jednostek miary.

* Wbudowany szereg bibliotek obiektów do wykorzystania w Twoich rysunkach.

* Wbudowana obsługa grafiki bitmapowej (8 formatów, m.in. pliki JPEG, PNG, BMP).

* Wiele poziomów anulowania i ponawiania poleceń (undo/redo).

* Zapisywanie w standardowym formacie PostScript, łatwym do konwersji do PDF.

* Pakiet QCad jest też dostępny w dziewięciu innych wersjach językowych. Polska wersja zawiera drukowany podręcznik użytkownika.