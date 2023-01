KiCAD to darmowe rozwiązanie do projektowania schematów płytek drukowanych PCB. Program składa się z edytora schematów eeschema, edytora płytek drukowanych pcbnew, przeglądarki plików Gerber gerbview, programu do tworzenia graficznych elementów na płytkach bitmap2component oraz narzędzia do nanoszenia obudów elementów elektronicznych.

Składnik KiCAD stanowi element spajający wszystkie wymienione komponenty. Warto dodać, że istnieje możliwość eksportowania projektów do plików Postscript, SVG, Gerber RS274D/X, DXF, Excellon czy HPGL.