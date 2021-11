Pakiet CorelDRAW Technical Suite zawiera narzędzia potrzebne do realizacji dowolnych projektów. Pozwala on użytkownikom łatwo i szybko tworzyć dokumenty za pomocą precyzyjnych narzędzi kreślarskich i fotograficznych przy zachowaniu pełnej zgodności i formatu plików z przyjętymi w branży normami.



Bez względu na to, czy chodzi o szczegółowe komentarze, opisy rysunków czy wymiary, pakiet CorelDRAW Technical Suite zapewnia właściwe narzędzia, pozwalając użytkownikowi szybko i łatwo opracować wymagane elementy. Pakiet daje możliwość dostosowania obszaru roboczego do indywidualnych wymagań. Duża elastyczność CorelDRAW Technical Suite przekłada się na prostotę konfigurowania menu, poleceń, klawiszy skrótów i pasków narzędzi według potrzeb.





Corel DESIGNER — precyzyjne przygotowywanie ilustracji technicznych CorelDRAW® 2020 — grafika wektorowa i układ stron

Corel PHOTO-PAINT — profesjonalna edycja zdjęć XVL Studio Corel Edition — wizualizacja i opracowywanie prac 3D

Corel Font Manager — narzędzie do przeglądania czcionek i zarządzania nimi

PowerTRACE™ — przekształcanie map bitowych na postać wektorową z wykorzystaniem AI (w programach Corel DESIGNER i CorelDRAW)

CorelDRAW.app — projektowanie ilustracji i grafiki wektorowej online w przeglądarce internetowej CAPTURE — przechwytywanie zawartości ekranu

AfterShot 3 HDR — edytor zdjęć w formacie RAW