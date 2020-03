AutoCAD LT to potężny i elastyczny program wyposażony w narzędzia CAD 2D oraz 3D. Rozwiązanie to usprawnia proces projektowania na każdym etapie projektu.



Oprogramowanie AutoCAD udostępnia szeroki wachlarz narzędzi poszerzających możliwości kreślenia i dokumentowania w każdej branży, np. rysowanie parametryczne, zestawy arkuszy, bloki dynamiczne czy skalowanie opisów. AutoCAD zapewnia elastyczność niezbędną do eksplorowania koncepcji 2D i 3D. Rozbudowany zestaw intuicyjnych narzędzi pomaga tworzyć i wizualizować projekty, wprowadzając innowacyjne koncepcje w życie.



Program pozwala na opracowywanie dowolnych kształtów 3D za sprawą narzędzia do tworzenia powierzchni, siatek i modelowania brył. Zawiera rozbudowane narzędzia do wizualizacji, które dodają wyrazistości projektom. Narzędzia nawigacyjne 3D umożliwiają podgląd projektu z poziomu terenu lub z lotu ptaka. AutoCAD obsługuje chmury punktów, do programu można wprowadzić laserowe skany 3D.



Oprogramowanie AutoCAD zapewnia możliwość bezpiecznego, wydajnego i dokładnego współdzielenia ważnych danych projektowych. Rodzima obsługa formatu DWG, jednego z najpopularniejszych formatów danych projektowych, ułatwia przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym. Dzięki grafice prezentacyjnej, narzędziom do renderowania oraz rozbudowanym funkcjom drukowania 2D i 3D oprogramowanie AutoCAD pozwala na czytelne i wyraziste prezentowanie koncepcji projektowych.



