Ashampoo 3D CAD Professional to nowy produkt firmy Ashampoo GmbH & Co. służący do projektowania CAD.

Aplikacja oparta jest o najnowsze technologie (np.. NET, C #) z wieloma nowymi funkcjami, spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników, np.: architektów, inżynierów budowlanych, Sprawozdawcy komisji opiniodawczych i rzemieślnicy.

Przy pomocy funkcji importu 2D-DXF / DWG , jak również funkcji eksportu 2D DXF nawet wymiana planów pięter z innymi członkami projektu lub klientami nie przedstawia żadnych problemów, niezależnie od używanego systemu. Dodatkową cechą jest możliwość włączenia zewnętrznych obiektów 3ds, 3D DXF i VRML 1 w trakcie planowania. Zdolność do pozycjonowania obiektów za pomocą punktów odniesienia numeryczne pozwala na nieograniczone i szczegółowe projektowanie konstrukcji.

Kolejną przydatną cechą Ashampoo 3D CAD PRO jest możliwość tworzenia wielowarstwowych ścian, sufitów i podłóg przy użyciu różnych materiałów, takich jak izolacja, gipsu i betonu podłogi, o właściwościach, które mogą być określone dokładnie do milimetra.

Uwaga!

Wersja testowa pozwala na 40 dni darmowego korzystania z aplikacji.