mOSP ułatwia kompleksową obsługę jednostek straży pożarnych. Program został opracowany we współpracy z ochotnikami z jednej z polskich jednostek, w związku z tym wyposażony został we wszystkie niezbędne dla jednostek straży pożarnych moduły.



mOSP to niezwykle łatwy w obsłudze program, charakteryzujący się prostym i intuicyjnym interfejsem, co umożliwia niezwykle szybką edycję wszelkich danych. Nie powinien sprawiać kłopotów nawet początkującym użytkownikom.





Lista dostępnych modułów:



Członkowie OSP - lista strażaków wraz z danymi osobowymi z możliwością łatwej edycji/dodawania/usuwania osoby, a także zestawieniem w formie raportu członków OSP i szkoleń. Kartoteka członka OSP zawiera m.in.: szczegółowe dane osobowe, dane adresowe i kontaktowe, szczegółowe dane służbowe, posiadane wyposażenie osobiste, odznaczenia, ubezpieczenia, składki członkowskie, przebyte szkolenia (samodzielne definiowanie w słownikach),posiadane prawo jazdy i inne kwalifikacje i informacje. Możliwość przypisania członkom rodzaju (np. zwyczajni, MDP) oraz grupy (np. kobiety, mężczyźni), które wcześniej można samodzielnie zdefiniować w słownikach



Samochody i sprzęt silnikowy - informacje ogólne o pojeździe/sprzęcie (marka, model, nr rejestracyjny itp.), okres ważności przeglądu, ubezpieczenia, normy zużycia paliwa/oleju.



Tankowania - lista tankowań (z możliwością filtracji), wybór obiektu tankowania, ogólne dane (data, rodzaj paliwa, ilość, wartość, nr faktury, dane sprzedawcy i odbiorcy).



Akcje i inne wyjazdy - lista zdarzeń z podziałem na typy interwencji (pożar, wypadek itp.). Kartoteka zdarzenia zawiera: szczegółowe dane podstawowe m.in: rodzaj zdarzenia (definiowany w słownikach), nr zdarzenia, datę, adres, lokalizację itp., samochody i sprzęt silnikowy użyte w akcji oraz listę uczestników. Ewidencja działań ratowniczo-gaśniczych umożliwia późniejsze raportowanie zużycia materiałów (paliwo, olej, przejechane km.). Ponadto z poziomu tego modułu można generować wniosek o ekwiwalent a także zestawienie działań ratowniczo-gaśniczych



Zużycie materiałów - zestawienie zużycia poszczególnych pojazdów i sprzętu silnikowego, z możliwością filtracji oraz ogólnym podsumowaniem.



Czas pracy - czas pracy członków OSP, zarejestrowany w działaniach ratowniczo gaśniczych. Filtracja wg podziału na rodzaje i grupy, cały czas, w okresie od... do...



Księga inwentarzowa - ewidencja wszystkich środków z podziałem na trwałe i nietrwałe oraz możliwością filtracji wg właściciela (wszyscy, gmina, OSP)



Składki - ewidencja składek : roczne, okolicznościowe, inne. Możliwość filtrowania danych (np. składki za bieżący rok) oraz wydruk z podsumowaniem



Kasa - zarządzanie kasą i stanem konta jednostki; możliwość wystawiania dokumentów KP (wpłata do kasy), KW (wypłata z kasy), BP (wpłata na konto), BW (wypłata z konta). Generowanie podsumowania w formie raportu kasowego



Zarząd - skład zarządu oraz komisji rewizyjnej jednostki w poszczególnych okresach czasu



Zawody - lista zawodów (data, szczebel, zdobyte miejsce, grupa/drużyna, ilość biorących udział kobiet/mężczyzn/chłopców/dziewcząt), grupowanie (szczebel gminny/powiatowy/wojewódzki/gminny) filtracja (cały czas, w okresie od... do..., grupa/drużyna), zestawienie w formie raportu



Przypomnienia - lista przypominająca o zbliżających się zdarzeniach (badania, przeglądy itp.), wyświetlanie przy starcie (wł/wył), przypomnienie przed zdarzeniem: (ilość dni), odznaczenie wykonanych