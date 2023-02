Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 2016 jest kompleksowym systemem obsługi firm zajmujących się zbiórką oraz przetwarzaniem odpadów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program jest zgodny z najnowszymi przepisami prawa dotyczącego gospodarowania odpadami i zużytym sprzętem.



System posiada także możliwość drukowania rocznych sprawozdań do WIOŚ (roczne sprawozdanie o odpadach) oraz kwartalnych do GIOŚ (dla zbierających oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu).



System jest przeznaczony zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych firm. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technologiom możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz integracja z obecnie używanym systemem finansowo-księgowym lub magazynowym.



Program umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów.



Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy. Szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika można znaleźć w sekcji zrzuty ekranu.



Poza obsługą zarządzania informacjami o gospodarowaniu odpadami i zużytym sprzętem program udostępnia również moduł magazynu. Dzięki niemu można w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje o ilościach odpadów oraz ich wartości. Z uwagi na fakt obsługi magazynu każda karta przekazania odpadu może także pełnić rolę dokumentu magazynowego (WZ/PZ).



Jedną z unikatowych funkcji programu jest możliwość eksportowania wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, JPEG, BMP i wielu innych formatów graficznych.



Kolejną z funkcji dostarczanych przez program funkcji jest możliwość filtrowania danych wyświetlanych na listach. Każda z listy posiada wbudowany moduł Edytor filtru, przy użyciu którego użytkownik może wyświetlić tylko te dane, które go interesują.