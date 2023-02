Skup Surowców Wtórnych jest kompleksowym systemem obsługi gospodarki odpadami na skupach złomu i surowców wtórnych. Program jest zgodny z najnowszymi przepisami prawa dotyczącego gospodarowania odpadami.



System jest przeznaczony zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych firm. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technologiom możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz integracja z obecnie używanym systemem finansowo-księgowym lub magazynowym.



Program pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów.



Dzięki zastosowanym rozwiązaniom będziesz wiedział dokładnie ile zarabiasz na każdym zakupionym kilogramie.



Zautomatyzowana gospodarka odpadami pozwala na skoncentrowanie się na skupie odpadów, natomiast pozostałe czynności związane z ewidencją odpadów zostaną wykonane przez program.



Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy. Szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika można znaleźć w sekcji zrzuty ekranu.



Poza obsługą zarządzania informacjami o gospodarowaniu odpadami program udostępnia również moduł magazynu. Dzięki niemu można w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje o ilościach odpadów oraz ich wartości. Z uwagi na fakt obsługi magazynu każda karta przekazania odpadu może także pełnić rolę dokumentu magazynowego (WZ/PZ).



Jedną z unikatowych funkcji programu jest możliwość eksportowania wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, JPEG, BMP i wielu innych formatów graficznych.



Kolejną z funkcji dostarczanych przez program funkcji jest możliwość filtrowania danych wyświetlanych na listach. Każda z listy posiada wbudowany moduł Edytor filtru, przy użyciu którego użytkownik może wyświetlić tylko te dane, które go interesują.



Program posiada bardzo rozbudowany system raportowania, dzięki któremu można szczegółowo analizować pracę skupu i kontrolować pracowników. Jednym z raportów jakie mogą być przygotowywane przez pracownika skupującego złom jest dzienny raport zakupów, który zawiera następujące informacje o ilości skupionego towaru: nazwa towaru, kod odpadu, ilość, cena oraz wartość. Raport ten zawiera również podsumowanie kasowe, z którego można się dowiedzieć o kwotach zaliczek, kwotach wydanych oraz ilości pieniędzy jaka powinna pozostać w kasie.



Program posiada obsługę następujących modułów:

· Zdalne zarządzanie

· Formularz przyjęcia odpadów metali

· Umowa kupna-sprzedaży

· PCC-3

· Karta przekazania odpadu

· Karta ewidencji odpadu

· Magazyn i dokumenty magazynowe

· Kasa i Bank

· Faktury

· Faktury wewnętrzne

· Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

· Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów