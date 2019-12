Skład Opału to aplikacja przeznaczona do prowadzenia sprzedaży szerokiej maści wyrobów węglowych. Pozwala na sprawne wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów takich jak dokumenty dostawy z uwzględnieniem produktów wolnych od akcyzy. Program automatycznie wylicza kwotę sprzedaży zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami podatkowymi. Dodatkowo bez problemów sporządzimy faktury, zestawienia do Urzędu Celnego, dokumenty kasowe czy magazynowe. Wszystko to odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującego prawa.

Skład Opału został wyposażony w szereg bardzo przydatnych funkcjonalności. Od teraz możemy wydajniej zarządzać stanami magazynowymi. Są one obliczane automatycznie na podstawie różnicy skupu i sprzedaży, ponadto jest możliwość sporządzania raportów zbiorczych i pojedynczych. Z aplikacją usprawnimy kontrolę naszej bazy klientów wraz z ich danymi personalnymi jak PESEL czy NIP. Program może pracować również w środowisku sieciowym co pozwala prowadzić sprzedaż ze wspólnego magazynu. Skład Opału dysponuje również opcją sporządzenia cennika wyrobów czy innych dowolnych usług wraz z podziałem według kodów CN. Jest on narzędziem, które umożliwia sprawne prowadzenie sprzedaży wyrobów węglowych, które są objęte czy zwolnione z akcyzy. Mechanizmy w nim zaszyte pozwolą na pracę przy zachowaniu najnowszych standardów.





Uwaga! Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu przez 60 dni.



Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta.