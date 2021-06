Serwis JZK

Program SERWIS przygotowany został z myślą o obsłudze typowego serwisu RTV/AGD, choć może zostać wykorzystany z powodzeniem do prowadzenia serwisu dowolnego rodzaju.



Program oferuje komplet opcji, od przyjęcia zlecenia po jego realizację i rozliczenie. Zlecenia mogą być realizowane na miejscu, zawieszane na czas ściągania części lub przekazywane do realizacji do serwisu zewnętrznego.



Każde zlecenie może być rozliczone indywidualnie lub w ramach rozliczenia zbiorowego, przez klienta lub gwaranta.



Możliwości programu:

* Zlecenia serwisowe.

* Czynności obsługowe.

* Kwity serwisowe.

* KP, faktura VAT, koperta i przelew do zlecenia. Paragony fiskalne.

* Planowanie i umawianie napraw na dowolny okres z góry.

* Magazyn. Ewidencja towarów.

* Komis. Zakupy i sprzedaż towarów.

* Rejestr sprzętu powierzonego.

* Zamówienia dla dostawców. Zakupy.

* Rejestr sprzedaży.

* Baza klientów.

* Terminarz.

* Dziennik.

* Pełna obsługa gwarancji.