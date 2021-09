ELISOFT Poligraf

Program przeznaczony dla firm poligraficznych, która potrzebują aplikacji do obsługi zamówień klientów, przechowywania listy wykonywanych zleceń i obsługi związanej z nimi produkcji, planowania, składania zamówień do podwykonawców oraz rozliczania kosztów. Aplikacja dostarcza szereg przeróżnych funkcji, m.in.: zarządzanie zamówieniem, etapami jego wykonania, opisem projektu i produkcji; szczegółowa wycena projektu; zarządzanie listą zleceń, z dużymi możliwościami filtrowania, selekcjonowania i wyszukiwania; zarządzanie planem produkcji dla poszczególnych działów firmy; obsługa bazy danych materiałów, wykorzystywanych w produkcji.



Poszczególne moduły programu są zintegrowanie ze sobą, aby użytkownik mógł wygodnie wykorzystywać raz wprowadzone dane. Program sam zadba o to, aby dane zostały wpisane w kilka rubryk, jeśli jest taka potrzeba. Szczególnie przyspiesza pracę automatyczne uzupełnianie pól zawierających dane pracowników, kontrahentów czy używanych materiałów. Specjalne pola numeryczne dają możliwość wykonywania, bezpośrednio w nich, obliczeń matematycznych, co jest często przydatne przy obliczaniu nakładu, przelotów, liczby kolorów i arkuszy w druku, przeliczania zamawianych ilości danego materiału, wyliczania cen itp. Zintegrowany moduł do fakturowania umożliwia, w bardzo szybki i prosty sposób, wystawianie faktur do realizowanych w firmie zamówień, zaś moduł kasowy umożliwia kontrolę przychodów i wydatków.

Uwaga: W naszej bazie plików można pobrać czystą aplikację bez baz danych, a także pełny pakiet, zawierający serwer baz danych MS SQL Server Express.