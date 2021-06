ISP to program dla informatyków oraz dostawców internetu. Pozwala na prowadzenie fakturowania seryjnego i księgowania rozliczeń na bazie wpłat masowych na indywidualne rachunki kontrahenckie. ISP to znakomite narzędzie do prowadzenia ewidencji adresów MAC, IP czy danych łącza.

Najnowsze wydanie posiada funkcję automatycznego przypominania za pomocą SMS o konieczności uiszczenia zaległości za pomocą SMS. Znajdziemy również funkcję drukowania naliczeń na formularzu F2.