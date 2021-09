Program FS-Translator jest nowoczesną aplikacją pracującą w systemie operacyjnym Windows. Z jego pomocą mogą Państwo łatwiej i szybciej prowadzić repertorium. Teraz żmudne wpisywanie można zastąpić przysłowiowymi kilkoma kliknięciami myszy.



Program spełnia wymagania dotyczące prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysięgłych, które określa : USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r. )Art. 17.1 (wprowadzona w życie dnia 27 stycznia 2005). Zgodnie z tą ustawą i interpretacją uzyskaną w Ministerstwie Sprawiedliwości tłumacz nie ma już obowiązku prowadzenia repertorium jak dotychczas, tj. w formie specjalnej księgi lecz może dokonywać wpisów w formie elektronicznej lub w formie wydruków z programów komputerowych



Podstawowe zalety oferowanego programu :

* prowadzenie repertorium w formie elektronicznej

* możliwość wydruku całego lub części repertorium

* możliwość podglądu repertorium przed wydrukiem

* baza kontrahentów (zleceniodawców i instytucji) z możliwością łatwego wyszukiwania po nazwie lub wyboru z listy

* definiowalna baza typów dokumentów

* lista zleceń z możliwością pełnej edycji wpisów

* automatyczne numerowanie wpisów

* możliwość łatwej korekty kartotek klientów i typów dokumentów

* filtrowanie zleceń z danego okresu

* możliwość wysyłania e-maili do klientów bezpośrednio z listy

* łatwe wpisywanie niemieckich znaków narodowych

* pomocniczy moduł ułatwiający obliczenia ilości stron i należności (kilka pułapów cen)

* definiowalna lista dostępnych języków

* konfigurowalny lewy margines (na oprawę)

* dostępne klawisze tzw "szybkiego dostępu" do najczęściej wywoływanych funkcji

* szybkie i intuicyjne filtrowanie zleceń za poszczególne miesiące

* baza kontrahentów współdzielona z programem do fakturowania FS-Faktura