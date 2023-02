Ewidencja Odpadów – Zakład Przetwarzania ZSEiE jest narzędziem dla firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w myśl ustawy o ZSEiE. Program pozwala na szybkie i wygodne prowadzenie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Znajdziemy tu funkcję generowania sprawozdań rocznych o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego oraz sprawozdań o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ.

Program pozwala na prowadzenie ewidencji dla dowolnej liczby firm. Dzięki niemu możemy zarządzać wytwarzaniem odpadów, prowadzić karty ewidencji i przekazania odpadów, tworzyć statystyki czy rejestr kontrahentów.

Istnieje także możliwość eksportowania wydruków do Worda oraz plików PDF jak również do Excela. Nie zabrakło również modułu do archiwizacji danych.