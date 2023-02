Ewidencja Odpadów – Zakład Komunalny jest rozwiązaniem dedykowanym firmom specjalizującym się odbiorze odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych oraz transporcie nieczystości ciężkich.

Program pozwala na prowadzenie ewidencji odpadów w zakresie wytwarzania i zbierania odpadów, w tym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i baterii. Dodatkowo umożliwia ewidencję danych na potrzeby generowania kwartalnych sprawozdań w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Dzięki kompleksowemu podejściu do obsługi zakładów komunalnych możemy zarządzać wytwarzaniem odpadów, prowadzić karty ewidencji i przekazania odpadów, tworzyć statystyki czy rejestr kontrahentów.

Istnieje także możliwość eksportowania wydruków do Worda, plików PDF oraz do Excela. Nie zabrakło modułu do archiwizacji danych.