Ewidencja Odpadów – Przetwarzanie Odpadów to oprogramowanie zaprojektowane z myślą o firmach zajmujących się zbieraniem, odzyskiem i/lub unieszkodliwianiem odpadów.

Program przeznaczony głównie dla sortowni odpadów, producentów RDF, kompostowni, biogazowni, bioremediacji, recyklerów tworzyw sztucznych, itp. Pozwala na prowadzenie ewidencji dla dowolnej liczby firm. Dzięki niemu możemy zarządzać wytwarzaniem odpadów, prowadzić karty ewidencji i przekazania odpadów, tworzyć statystyki czy rejestr kontrahentów.

Istnieje także możliwość eksportowania wydruków do Worda oraz plików PDF jak również do Excela. Nie zabrakło modułu do archiwizacji danych.