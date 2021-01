Asystent Wyciągi Bankowe jest to program do przetwarzania wyciągów bankowych z plików CSV. Umożliwia utworzenie rejestru uznań i obciążeń bankowych poprzez import wyciągów bankowych z takich banków jak: Inteligo, Millennium, mBank, Dotpay, PKOBP, Alior Bank. Rejestr wyciągów można przeszukiwać po dowolnych polach np. nazwie wpłacającego, numerze konta, kwocie. Umożliwia on sortowanie oraz dopisywanie komentarzy.

Posiada również możliwość tworzenia wydruków, raporty zmian oraz zaznaczenia czy dana wpłata została zaksięgowana. W wersji Asystent Firma lub Korporacja jest możliwość podłączania uznań bankowych do zamówienia czy faktury sprzedaży.