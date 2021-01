Asystent Serwis i Reklamacje to zaawansowane narzędzie do prowadzenia działu przyjmowania reklamacji i obsługi serwisu. Jego najważniejsze funkcje programu to przyjmowanie reklamacji, nadawanie numerów RMA i rewersu, zarządzanie magazynem i obsługą klienta poczty elektronicznej. Program posiada możliwość drukowania pokwitowania odbioru i przekazania produktu do naprawy.

Asystent Serwis i Reklamacje zlicza wartości zgłoszeń serwisowych, tworzy kategorię załączników, definiuje osoby wprowadzające zgłoszenie, a także definiuje statusy dla zgłoszeń serwisowych. Zapisuje wnioski po przeprowadzeniu analizy, nadaje numery RMA i numery dla rewersji. Posiada szablony do wydruku oraz rozbudowany moduł magazyn.