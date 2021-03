i.Scribe to lekki klient pocztowy, którego na tle podobnych rozwiązań wyróżniają go bardzo małe rozmiary oraz ponadprzeciętna szybkość działania.

Najważniejszą cechą jest jednak możliwość przechowywania go na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej jak np. na pendrive, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do zawartości poczty bez względu na miejsce. Wystarczy tylko mieć dostęp do sieci.

i.Scribe pozwala również na importowanie zawartości z innych programów pocztowych czy definiować filtry antyspamowe. Nie zabrakło także książki adresowej czy kalendarza wraz z terminarzem.

Do dyspozycji użytkownika jest także wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie wiadomości e-mail. Wystarczy w tym celu podać jedynie nadawcę, tytuł lub datę wysłania.